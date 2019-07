Arrow: scopriamo il titolo del secondo episodio dell'ottava stagione

Dopo aver rivelato che il primo episodio della stagione si intitolerà "Starling City", richiamando le scene iniziali di Arrow, Beth Schwartz, produttrice della serie, rivela ai fan nuove informazioni sulle avventure conclusive di Oliver Queen.

Nel post di Twitter, che trovate in calce alla notizia, scopriamo quindi il titolo della seconda puntata: "Welcome to Hong Kong". Come potete ricordare, la città asiatica è stata molto importante per il viaggio che ha portato Oliver Queen a diventare Freccia Verde durante la terza stagione della serie. Stando alle parole di Stephen Amell: "Il primo episodio è un omaggio alla prima stagione e il secondo è un omaggio alla terza stagione". Continua poi scherzando: "Sono come i nostri greatest hits".

Durante il San Diego Comic-Con i fan hanno potuto scoprire nuove indiscrezioni sulle prossime avventure del personaggio interpretato da Stephen Amell, l'attore inoltre ha voluto rassicurare i fan riguardo il finale di Arrow.

Ricordiamo che oltre all'attore canadese, i fan ritroveranno David Ramsey, nel ruolo di Diggle, Katie Cassidy, Rick Gonzales e Juliana Harkavy. La data di uscita è fissata per il 15 ottobre, nel frattempo vi consigliamo di vedere il trailer di Arrow 8.

Quali sono le vostre teorie riguardo i titoli delle puntate? Fatecelo sapere scrivendo un commento alla notizia.