Arrow: scopriamo la sinossi di Prochnost, quinto episodio della stagione

Mentre i fan stanno ancora esultando per il ritorno di Felicity Smoak per il finale di Arrow, l'ottava stagione si appresta a giungere a metà del proprio percorso con il quinto episodio, intitolato Prochnost, che sarà incentrato su una missione in Russia.

The CW ha infatti pubblicato la sinossi dell'episodio, il cui titolo è una parola russa che significa "resistenza" e non è la prima volta che viene nominata nello show che ha dato il via all'Arrowverse.



Con l'avviso "non lasciare che il passato ti definisca", l'emittente statunitense ci informa: "Dopo aver scoperto la chiave per opporsi a The Monitor (LaMonica Garrett), Oliver e la sua squadra tornano in Russia per una missione in cui raccogliere i materiali necessari. Connor (Joseph David-Jones) incontra un persona del suo passato". L'episodio è diretto da Laura Belsey e scritto da Benjamin Raab e Deric A. Hughes.

La trasferta in Russia potrebbe portare a un nuovo incontro tra Oliver (Stephen Amell) e Anatoly Knyazev (David Nykl). I due sono amici di lunga data e sarebbe strano non vedere una scena con loro due in una stagione piena di ritorni e sguardi al passato, come anticipato dal produttore esecutivo Marc Guggenheim.



Prochnost andrà in onda il 19 novembre su The CW.