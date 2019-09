Arrow: scopriamo la sinossi di Starling City, il primo episodio della stagione finale

Dopo la pubblicazione del trailer dell'ottava stagione di Arrow , The CW ha reso nota la sinossi di Starling City, l'episodio che darà il via alle danze dell'ultima avventura di Oliver Queen (Stephen Amell).

Leggiamo dunque cosa aspettarci nella première: "Oliver, mentre cerca di decifrare la missione affidatagli da The Monitor (LaMonica Garrett), ritorna a Starling City, dove incontra diversi volti familiari. Nel frattempo, Mia (Katherine McNamara) e William (Ben Lewis) si scontrano con un nuovo nemico".



Quest'ultimo dovrebbe essere John Diggle Jr., che guida una banda di Deathstroke nel 2040, l'anno in cui sono ambientati i flash-forward con Mia.

Alla regia del primo episodio della stagione c'è James Bamford e la sceneggiatura è stata scritta a quattro mani dalla showrunner Beth Schwartz e dal co-creatore di Arrow, Marc Guggenheim, che in questa stagione televisiva si occuperà in particolare della Crisi.



La stagione conclusiva di Arrow si preannuncia piena di eventi e sorprese, complici i numerosi ritorni e una struttura degli episodi che permetterà di ripercorrere i momenti iconici dello show. Oliver viaggerà nel passato e dovrà anche confrontarsi con l'arrivo dell' ambizioso evento crossover Crisi sulle terre Infinite

Inoltre, è previsto un backdoor pilot che potrebbe portare alla creazione di uno spin-off tutto al femminile.



L'ottava stagione di Arrow sarà trasmessa a partire dal 15 ottobre su The CW.