Arrow: la sesta stagione dello show DC arriva in DVD e Blu-Ray

Warner Bros. Entertainment Italia distribuisce in DVD e Blu-Ray la sesta stagione di Arrow, una delle serie di supereroi più amate e longeve di tutti i tempi. Nella serata stagione, già presente in home video, continuano i crossover con altre serie DC come The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow. Arrow è stata co-creata da Greg Berlanti.

In seguito alla devastante esplosione su Lian Yu, Oliver Queen ritorna a casa e si trova di fronte a una sfida che non ha mai affrontato prima: la paternità. Oliver è determinato a prendere il ruolo con serietà mentre continuerà a servire e proteggere Star City, sia nei panni di sindaco che in quelli di Green Arrow.

Ma dei nemici del passato sono delle minacce continue. Inoltre i legami tra i membri del Team Green Arrow - composto da John Diggle, Thea Queen, Felicity Smoak, Quentin Lace, Curtis Holt e le nuove reclute Wild Dog e la metaumana Dinah Drake - sono deteriorati. Il futuro di Star City è in ballo in tutti i 23 adrenalinici ed imperdibili episodi della stagione sei.

Ecco le info tecniche delle due edizioni home video della sesta stagione di Arrow:

DVD

Durata: 928 minuti ca.

Lingue: Italiano, Francese (2.0 Dolby Digital), Inglese (5.1 Dolby Digital).

Sottotitoli: Francese, Olandese. Non udenti: Italiano, Inglese.

Contenuti speciali:

L'epico evento crossover dei supereroi DC con DC's Legends of Tomorrow, The Flash e Supergirl.

4 inserti speciali: La divisione di un uomo: Deathstroke, Dietro il crossover: crisi su terra-x, Il meglio dell'incontro della DC TV al Comic-Con di San Diego 2017 e Vendetta a colpi di uno e zero: la storia di Cayden James



BD

Durata: 1098 minuti ca.

Video: 1080 High Definition 16:9 FF;

Lingue: Italiano, Francese (2.0 Dolby Digital), Inglese (5.1 DTS-HD Master Audio).

Sottotitoli: Francese, Olandese. Non udenti: Italiano, Inglese.

Contenuti speciali:

