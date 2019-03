Arrow: la showrunner Beth Schwartz ha firmato un contratto pluriennale con Warner Bros. TV

E' l'autorevole Deadline a riportare che Beth Schwartz, showrunner di Arrow - serie che che il prossimo anno si concluderà con l'ottava stagione - ha firmato un contratto pluriennale con Warner Bros. TV, studio artefice delle serie supereroistiche CW come anche The Flash e Supergirl.

La Schwartz ha iniziato a lavorare con Greg Berlanti, produttore esecutivo di tutti gli show DC/Warner, quando è stata assunta come sua assistente per la serie drama Everwood. Dopo aver co-scritto due episodi della serie ABC Brothers & Sisters, sempre prodotta da Berlanti, la Schwartz si è unita alla prima stagione di Arrow come assistente sceneggiatrice; negli anni è poi stata promossa sceneggiatrice, produttrice esecutiva e infine showrunner della settimana e ottava stagione dello show.

Sempre per quanto riguarda The CW, la showrunner ha lavorato anche alla serie DC Legends of Tomorrow, e ad Hart of Dixie, mentre per l'ABC ha lavorato allo show What About Brian.

La settima stagione della serie è ancora in corso, e il prossimo episodio - intitolato Star City 2040 - andrà in onda il prossimo 18 marzo. Rimanendo in casa CW, il network ha già in programma per fine anno un nuovo crossover dedicato ad Arrow, Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow che farà da seguito ad Elseworlds.