Arrow: lo showrunner condivide la pagina conclusiva della sceneggiatura della serie

La fine di Arrow è sempre più vicina, come avete potuto leggere dalla nostra anteprima di Arrow 8, le nuove puntate hanno introdotto da subito il prossimo avversario di Oliver Queen. Nel frattempo lo showrruner Marc Guggenheim ha deciso di mostrare ai fan la pagina finale della sceneggiatura della serie.

La puntata, intitolata "Fadeout" concluderà definitivamente l'opera con protagonista Stephen Amell, ma l'Arrowverse potrà contare ancora sulla presenza dei supereroi protagonisti di The Flash, Supergirl e delle nuove aggiunte che troveremo nella serie spin-off "Green Arrow and The Canaries". Nonostante questo la maggior parte dei fan è particolarmente legata ad Oliver Queen, e attendono con ansia di conoscere quale sarà il suo destino. Come vedete nel tweet presente in calce alla notizia, Marc Guggenheim ha deciso di far vedere agli appassionati una versione censurata della pagina finale, in cui si leggono solo le parole: "Le possibilità". La puntata finisce così, con una schermata nera.

Oltre a questo scopriamo solo che la regia è stata affidata a James Bamford, mentre la scrittura allo stesso Marc Guggenheim insieme a Beth Schwartz, inoltre non è ancora stato filmato, come si legge in basso a destra le date in cui verranno girate le scene vanno dal 31 ottobre al prossimo 13 novembre.

In attesa di ulteriori informazioni vi lasciamo con il promo del terzo episodio di Arrow 8.