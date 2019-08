Arrow: la showrunner rivela il titolo del quarto episodio dell'ottava stagione

Mancano meno di due mesi alla stagione conclusiva di Arrow, serie il cui successo ha dato il via alla creazione dell'Arrowverse. I fan sono ansiosi di scoprire quale sarà l'esito della battaglia tra Oliver Queen e l'Anti-Monitor, nel frattempo potranno consolarsi grazie alle informazioni che Beth Schwarzt condivide sui suoi profili social.

Nell'immagine, che trovate in calce alla notizia, vediamo che il titolo della quarta puntata sarà "Present Tense". Quello che possiamo scoprire dalla foto è che la stagione sarà ambientata in universi e tempi diversi, per questo ipotizziamo che gli avvenimenti del quarto episodio avverranno nel presente, essendo questo il significato delle parole.

Questa trovata permetterà a tutti i personaggi della serie di apparire nella stagione conclusiva, negli scorsi giorni infatti è stato confermato il ritorno di John Barrowman in Arrow. Come sapete le avventure di Oliver Queen si collegheranno all'attesissimo evento crossover Crisi sulle Terre Infinite, in cui troveremo i protagonisti di Legends of Tomorrow, The Flash e tutti i vecchi interpreti dei supereroi DC quali Kevin Conroy, Burt Ward e Mark Hamill, anche se la presenza dell'interprete di Luke Skywalker non è ancora stata confermata.

Se siete grandi fan del protagonista della serie targata The CW siamo sicuri che sarete contenti di leggere che Stephen Amell di Arrow ha già pronto un nuovo show televisivo.