Arrow: la sinossi del terzo episodio annuncia il ritorno di Thea

L'ottava stagione di Arrow, oltre a essere quella conclusiva, è anche quella dei ritorni di diversi volti noti dello show. Tra le conferme c'è la presenza di Willa Holland, una delle beniamine del pubblico e interprete di Thea, la sorella di Oliver Queen (Stephen Amell), che comparirà nel terzo episodio, come rivelato dalla sinossi.

Willa Holland aveva lasciato la serie al termine della sesta stagione, ma ha accettato di partecipare al finale, anche se il suo ruolo resta incerto in quanto al numero di episodi in cui verrà coinvolta, così come non si sa se la vedremo in Crisi sulle Terre Infinite.

L'attrice sarà presente nell'episodio intitolato Leap of Faith, diretto da Katie Cassidy Rodgers, al debutto alla regia, per il quale ha ricevuto anche gli elogi di Stephen Amell. Gli sceneggiatori, invece, sono Emilio Ortega Aldrich ed Elizabeth Kim.



Leggiamo dunque la sinossi ufficiale: "Oliver si riunisce con sua sorella Thea e i due si ritrovano a esplorare delle catacombe labirintiche dall'aspetto familiare. Nel frattempo, John (David Ramsey) e Lyla (la guest star Audrey Marie Anderson) fanno squadra in una missione speciale".



Si tratta inoltre, della seconda occasione in cui un episodio ha il titolo di una canzone di Bruce Springsteen, che viene omaggiato in ogni iterazione dello show targato The CW.



L'ottava stagione di Arrow sarà composta da otto episodi e andrà in onda a partire dal 15 ottobre.