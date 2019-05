Arrow: la sinossi dell'ottava stagione anticipa un grande pericolo per il Multiverso

The CW ha rivelato (via TV Line) la sinossi ufficiale dell'ottava e ultima stagione di Arrow, che ha quanto pare vedrà Oliver Queen alle prese con la più grande battaglia della sua vita.

Questa la sinossi della stagione: "In attesa di scoprire cosa gli riserva il futuro, Oliver si troverà a dover affrontare la sua più grande battaglia in uno scontro che deciderà il destino di tutto il Multiverso. Nell'ultima stagione di Arrow, Oliver Queen dovrà confrontarsi con il significato dell'essere un supereroe."

La settima stagione dello show si è conclusa nei giorni scorsi e proprio nell'episodio finale ha fatto il suo ritorno The Monitor, importante personaggio già apparso nel crossover "Elseworlds": a quanto pare, per mantenere l'equilibrio dell'Universo, Oliver dovrà sacrificarsi durante la Crisi in arrivo. Il prossimo crossover delle serie DC/The CW è ormai confermato essere appunto Crisi sulle terre infinite, classica storyline dei fumetti recentemente elogiata anche dallo showrunner di The Flash.

Lo scorso episodio ha avuto anche l'arduo compito di gestire l'uscita di scena di Felicity Smoack, una dei membri del team originale di Arrow nonché personaggio molto popolare tra i fan dello show.

L'ottava stagione di Arrow sarà composta nuovamente da 10 episodi e debutterà su The CW nel corso del 2019. Cosa vi aspettate dal gran finale della serie? Come sempre fateci sapere la vostra nei commenti qui sotto.