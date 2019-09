Arrow: la stagione conclusiva ripercorrerà diversi momenti iconici dello show

Sta per iniziare l'ultimo capitolo delle avventure di Oliver Queen e, se da un lato Arrow sarà proiettato al futuro e all'inizio dell'evento Crisi sulle terre infinite, dall'altro non mancherà di rivolgere lo sguardo al proprio passato e ai suoi momenti più iconici, per celebrare al meglio la conclusione dello show.

Dopo le dichiarazioni di Beth Schwartz, produttrice e autrice della serie targata The CW, che aveva parlato di una diversa struttura degli episodi rispetto a quelli del passato, lo showrunner Marc Guggenheim ha anticipato che assisteremo a una rivisitazione dei momenti più grandi delle stagioni passate. Ciò sarà favorito anche dal numero ridotto di episodi (saranno solo dieci), che ha permesso un'operazione simile. A questo proposito, Guggenheim ha dichiarato: "stiamo ripercorrendo i nostri momenti migliori del passato, mentre ci avviamo verso il crossover". Un altro fattore determinante è il non dover dare un certo tipo di risposte come nei finali di altre serie. "A differenza di Game of Thrones o di Lost, non dobbiamo spiegare chi siederà sul Trono di Spade o cosa sia davvero quell'isola. Avremo un finale che ruoterà intorno ai personaggi".

Anche Stephen Amell e David Ramsey avevano fornito qualche indizio su cosa aspettarci. Nello specifico, circa la struttura degli episodi, Amell ha dichiarato: "Il primo episodio ha il sentore della prima stagione, il secondo riguarda degli eventi specifici della terza stagione. Il terzo riprende degli accadimenti della seconda parte della terza stagione".

La stagione conclusiva di Arrow inizierà il 15 ottobre su The CW.