Arrow: la star Katie Cassidy sulle storie di supereroi: 'facciamo qualcosa di diverso!'

Dopo le parole di Stephen Amell riguardanti il suo futuro nell'Arrowverse, arrivano anche quelle dell'interprete di Laurel Lance in Arrow, che ha parlato dello spin-off cancellato "Green Arrow and the Canaries" e del suo entusiasmo nel poter passare a nuovi progetti.

Katie Cassidy ha recitato in Arrow dall'inizio dello show nel 2012,nei panni di Dinah "Laurel" Lance, meglio conosciuta dai fan della DC come Black Canary. Dopo la morte del suo personaggio nella quarta stagione dello show, Cassidy è tornata nella versione malvagia di Laurel di Terra-2 con un arco narrativo incentrato sulla sua redenzione. Una serie spin-off, ambientata nel futuro e incentrata sulla figlia di Oliver Queen e Felicity Smoak, Mia Smoak, era stata messa in cantiere da The CW, ma non è mai stata realizzata. L'attrice, tuttavia, sembra non avere rimpianti per questa cancellazione e ha parlato della sua eccitazione nel passare a nuovi lavori, che la vedono impegnata alla regia e alla produzione.

"Ti evolvi, cresci, amo imparare e amo recitare, ma ho iniziato con i lungometraggi e sto tornando a farli. Sto dirigendo questo film con Marina Studios che sto anche producendo chiamato "Daddy Issues". Sto scrivendo e sfruttando questo lato creativo di me che non ho mai avuto il tempo di coltivare perché ho recitato. Ho amato recitare per tutta la vita, ma voglio crescere".

“Non è che non mi sarebbe piaciuto che lo spettacolo andasse avanti, perché mi piaceva lavorare con tutti, ma facciamo qualcosa di diverso! Sappiamo tutto dei supereroi. Cosa viene dopo? Abbiamo avuto i vampiri con Twilight e poi i supereroi che sono stati fantastici per un decennio e lo saranno per sempre, ma torniamo agli alieni o, non so, ai mostri. Le cose si evolvono e poi forse andremo nello spazio con alieni e mostri".

