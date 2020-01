Arrow: Stephen Amell dice addio alla serie con un commovente tweet

In occasione dell'ultima puntata, l'attore che ha interpretato Arrow per moltissimi anni si congeda dal personaggio con un tweet e spiega cosa ha significato per lui questa esperienza.

La serie è ormai arrivata alla sua conclusione, e chi ha visto il crossover Crisi Sulle Terre Infinite conosce già il destino a cui Oliver Queen è andato incontro. Lo sceneggiatore ha parlato della difficoltà nello scrivere la puntata finale di Arrow, l'ultimo vero saluto all'eroe incappucciato. Non sono solo i fan a dover dire addio ad Arrow e anche l'attore protagonista ha voluto pubblicare su Twitter un pensiero di ringraziamento:

"Oggi è un giorno agrodolce. Arrow ha significato così tanto per me, per molti anni. È stata un'avventura trasformativa... ma era tempo di andare avanti. Mi sono allacciato gli stivali e ho indossato il cappuccio per l'ultima volta stanotte. Apprezzerò per sempre il fatto di essere stato l'ambasciatore di Oliver Queen. Grazie per questo onore."

Non deve essere stato facile dire addio ad un ruolo così importante. Il post non ha mancato di commuovere i fan, che hanno a loro volta ringraziato l'attore per il lavoro svolto, pubblicando commenti di apprezzamento e gif animate in onore del personaggio.

È possibile farsi un'idea degli eventi del finale con la clip di Fadeout, epilogo dell'intera serie di Arrow.