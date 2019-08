Arrow: Stephen Amell ammette che il finale è perfetto per il suo personaggio

La storia di Oliver Queen è stata ricca di colpi di scena, nel corso delle stagioni dello show prodotto da The Cw, abbiamo visto il personaggio interpretato da Stephen Amell diventare un vero e proprio salvatore di Starling City. In questa intervista a TV Guide, l'attore parla del finale in serbo per il protagonista di Arrow.

Scopriamo così che è stato Stephen stesso ad aver proposto ai produttori una conclusione delle avventure del suo personaggio simile a quella che vedremo nella puntata finale della serie: "Finisce come voglio io, avevo già proposto qualcosa del genere, questo non vuol dire però che non ci saranno sorprese. Quando mi hanno parlato del crossover sono rimasto senza parole, non me lo aspettavo, nessuno se lo aspetta. Sarà fighissimo". Nel video, che trovate in calce alla notizia, scopriamo che anche l'attore interprete di Diggle è molto soddisfatto riguardo all'avventura conclusiva dell'aiutante di Oliver.

Il crossover a cui si riferisce è ovviamente Crisi sulle Terre Infinite, evento che sconvolgerà i diversi show facenti parte dell'Arrowverse e che ci mostrerà lo scontro tra Oliver Queen e l'Anti-Monitor. Dovremo attendere ancora qualche mese prima di poter gustare le puntate inedite della serie, nel frattempo la showrunner di Arrow ha rivelato il nome della quarta puntata della stagione, mentre è stato confermato il ritorno di John Barrowman in Arrow 8.