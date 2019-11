Arrow: Stephen Amell celebra con una foto l'ultima volta con il costume

Attraverso una foto pubblicata sui suoi profili social, Stephen Amell ha celebrato la sua ultima volta con indosso il costume di Arrow, serie che chiuderà i battenti con l'ottava stagione, attualmente in corso su The CW.

Nella foto vediamo Amell travestito da Freccia Verde di notte e in contro luce per quella che è un'immagine davvero suggestiva ed emozionante, soprattutto se si considera che queste saranno le ultime volte che lo vedremo in azione nei panni del personaggio, sia per quanto riguarda la serie Arrow che per il crossover definitivo in arrivo a dicembre, Crisi sulle Terre Infinite. Nella didascalia possiamo leggere, non senza un po' di commozione, "Questa notte è l'ultima notte in cui indosso il costume di Arrow".

Ricapitolando quanto successo finora nell'ottava e ultima stagione di Arrow, l'episodio intitolato Present Tense ha visto gli sforzi dei vari Team Arrow del presente e del futuro per cercare di sconfiggere Deathstroke e il suo gruppo. Dopo numerosi scontri riescono nel loro intento, trovandosi così a festeggiare insieme. Tutto sembra andare per il meglio, fino al momento in cui Laurel Lance si trova davanti il personaggio interpretato da LaMonica Garrett, che la soprende chiedendole il suo aiuto: Monitor potrebbe aiutarla a rivedere Earth-2, distrutta durante la prima puntata della stagione, ad una condizione, tradire Oliver Queen.

Uno dei compiti prioritari per Oliver Queen sarà quindi quello di sconfiggere una volta per tutte la minaccia rappresentata da Anti-Monitor, che probabilmente darà il via al crossover Crisi sulle Terre Infinite, dove da più parti si indica ci sarà un sacrificio estremo del nostro eroe.

Dopo una pausa di una settimana, Arrow tornerà in onda su The CW con il quinto episodio, Prochnost, il prossimo 19 novembre.