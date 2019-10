Arrow: Stephen Amell condivide una foto della puntata finale della serie

Come avete potuto vedere nelle foto del quarto episodio di Arrow, la Crisi sulle Terre Infinite è ormai vicina. Inoltre, il protagonista della serie Stephen Amell ha deciso di condividere una foto presa dal dietro le quinte della puntata conclusiva dello show.

Nonostante l'ottava stagione sia già andata in onda, l'attore è ancora impegnato con le ultime riprese dell'atteso finale. Questo è particolarmente evidente nel post presente nel suo account ufficiale di Instagram, e che potete trovare in calce alla notizia, che ci mostra Stephen con indosso il costume di Freccia Verde, circondato da telecamere. Inoltre, come commento alla foto, è presente un laconico messaggio: "Preparazione al finale della serie. Giorno 1". L'immagine ha fatto subito il giro del web, ricevendo in poco tempo più di 300.000 mila Like e oltre due mila commenti, i fan infatti sono ansiosi di conoscere quale sarà il fato di Oliver Queen, impegnato a salvare i numerosi universi paralleli degli show DC dalla minaccia posta dall'Anti-Monitor, personaggio interpretato da LaMonica Garrett.

La prossima puntata andrà in onda il 29 ottobre, nel frattempo vi lasciamo con la nostra anteprima dell'ottava stagione di Arrow, che concluderà definitivamente le avventure del personaggio dei fumetti che ha dato il via al cosiddetto Arrowverse, in cui sono presenti anche le serie dedicate a Flash, Supergirl e Batwoman.