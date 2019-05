Arrow: Stephen Amell conferma che Crisis on Infinite Earths anticiperà il crossover

Per I fan della DC l'imminente evento Crisis on Infinite Earths della The CW potrebbe rivelarsi come uno dei programmi tv più entusiasmanti della stagione televisiva. Gli appassionati hanno la certezza che arriverà quest'autunno con un evento di cinque ore che coprirà ciascuna delle serie interconnesse ispirate ai fumetti DC.

Secondo la star di Arrow, Stephen Amell, Crisis on Infinite Earths inizierà prima dell'evento crossover ufficiale dello show.

Durante un'apparizione al MCM di Londra lo scorso fine settimana, a Stephen Amell è stato chiesto cosa avrebbe potuto dire ai fan su Crisis on Infinite Earths e nonostante non potesse rivelare nulla sulla trama, Amell ha svelato che l'evento comprenderà più del semplice crossover e che in un certo senso era già iniziato.



"Probabilmente saranno cinque episodi, non lo so, potrebbero essere undici, non lo so" ha scherzato Stephen Amell "Posso dirti che Crisis on Infinite Earths inizierà prima del crossover. Inizia prima del crossover. Crisis on Infinite Earths fondamentalmente è iniziato alla fine della settima stagione di Arrow e non si fermerà fino a quando non sarà finita la serie".

Nei giorni scorsi Amell ha parlato di Rickards, sua collega di set che ha abbandonato lo show, dopo anni nei panni di Felicity Smoak.

Stephen Amell ha smentito inoltre una voce circolata tempo fa: il passaggio di Arrow al cinema, in un film inserito nel contesto dell'universo DC sul grande schermo.