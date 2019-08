Arrow: Stephen Amell conferma il ritorno di uno dei personaggi della serie

Come avete già potuto leggere, l'ottava stagione di Arrow sarà piena di easter egg. Tra i vari richiami alle avventure precedenti di Oliver Queen i fan potranno rivedere anche dei volti noti. Uno di questi è stato recentemente confermato da Stephen Amell, in un evento durante il Fan Expo di Boston.

Stiamo parlando del personaggio di Malcom Merlyn: durante un'intervista infatti l'attore canadese si è lasciato sfuggire che John Barrowman farà parte del cast delle puntate inedite della serie. La domanda a cui ha risposto si riferiva ad una particolare promessa che Stephen Amell ha fatto al collega, in cui si impegnava a consegnarli una torta con indosso solo un costume da bagno in occasione del suo cinquantesimo compleanno, avvenuto nel 2017.

Un fan quindi ha chiesto se avrebbe fatto la stessa cosa per festeggiare i 60 anni di John, e l'interprete di Oliver Queen ha risposto così: "Fa parte dell'accordo, ogni anno indosso un minuscolo costume e consegno a John Barrowman la sua torta di compleanno. Tornerà per l'ottava stagione ed è proprio una clausola che ha messo nel contratto".

Dobbiamo solo aspettare il prossimo 15 ottobre per scoprire come si inserirà Malcom Merlyn nella storyline dell'ottava stagione, nel frattempo i fan dell'interprete di Oliver Queen saranno entusiasti di sapere che il protagonista di Arrow ha già un nuovo progetto in televisione.