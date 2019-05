Arrow: Stephen Amell interpreterà mai un personaggio Marvel?

Arrow avrà un'ultima stagione, l'ottava, dopodiché l'Oliver Queen della CW potrebbe salutarci per sempre. L'attore protagonista dello show DC, nel corso di evento, ha parlato del suo futuro, senza escludere di poter approdare in Marvel.

L'attore americano ha infatti partecipato al MegaCon di Orlando. Durante la fiera, alcuni fan gli hanno chiesto quale sarà il suo futuro dopo il finale di Arrow e il volto di Oliver Queen ha risposto così:



"Non so ancora, ragazzi. So soltanto che non è un bene che un attore sia legato esclusivamente a un ruolo. Se sei davvero un attore... ciò che vuoi di più è innanzitutto che si creino prospettive di lavoro. Quel ruolo, in fondo, te lo sei guadagnato lavorando. Questo ti permette di distinguerti, e distinguersi permette al pubblico di identificarti. Non so ancora cosa farò. È una delle ragioni, queste, per cui è arrivato il momento di fare qualcos'altro, di rimettermi in gioco. Un nuovo personaggio, un personaggio Marvel, un prsonaggio DC, chissà... vedremo".



Insomma, l'attore protagonista di Arrow non ha escluso che un giorno possa interpretare un supereroe (o anche un cattivo) proveniente dall'universo della Casa delle Idee. Voi in quale ruolo Marvel vedreste bene Stephen Amell? O preferite che continui a interpretare Oliver Queen?