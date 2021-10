Arrow, Stephen Amell non ha gradito quel meme sul Facebook Down: la sua risposta

Il recente tatuaggio di Stephen Amell dimostra quanto l'attore sia rimasto legato a Arrow, e sono stati in molti a ripensare a un celebre meme derivato dalla serie DC nel pomeriggio di lunedì, quando Facebook, Instagram e WhatsApp hanno improvvisamente smesso di funzionare per ore. Non si può certo dire, però, che all'attore la cosa sia piaciuta.

Stiamo parlando di una foto scattata dietro le quinte dell'evento crossover Crisis on Infinite Earths, in cui Grant Gustin nei panni di Barry Allen sorride e fa il segno della vittoria accanto alla tomba di Oliver Queen / Green Arrow. Nel corso del tempo la foto è stata utilizzata nelle più disparate occasioni, per commentare scherzosamente eventi di attualità o situazioni della vita quotidiana, divenendo un meme molto gettonato.

Nel pomeriggio di ieri, così, qualcuno ha sovrapposto alla tomba i loghi di Facebook, Instagram e WhatsApp, e al volto trionfante di Grant Gustin quello di Twitter, unico social a resistere al tracollo.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, però, Stephen Amell, che spera in un ritorno di Arrow su Netflix o HBO Max, ha retwittato sul suo profilo Twitter il meme, scrivendo nella didascalia: "Tutti quelli che ripropongono questa foto potrebbero gentilmente andare a farsi fo***re".

Nella tarda serata (ora italiana) di lunedì, il problema è stato poi risolto, ma si è trattato probabilmente del più grande "down" dei social network in quindici anni di storia.