Arrow: Stephen Amell non riesce più a dormire a causa della stagione conclusiva

L'attore che interpreta il personaggio di Oliver Queen non ha mai nascosto la sua passione per le vicende di Arrow, per questo siamo sicuri di poterci fidare del commento fatto sul suo account Twitter ufficiale. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Dopo avervi fatto vedere la prima foto di Freccia Verde sul set di Arrow, continuiamo con le informazioni sulla serie TV girata a Vancouver. Stando alle parole dell'attore, i fan dovranno aspettarsi delle grandi sorprese per il finale dello show: la prossima scena sarà così bella che alla vigilia delle riprese Stephen Amell non riesce nemmeno a dormire.

Non sappiamo di quale episodio stia parlando l'interprete di Oliver Queen, della stagione conclusiva conosciamo per adesso solo il nome della prima puntata, condiviso dalla showrunner di Arrow Beth Schwartz, e intitolato: "Starling City". Ricordiamo che i dieci episodi inediti andranno in onda a partire dal prossimo 15 ottobre, con il supereroe che dovrà affrontare la minaccia dell'Anti-Monitor nell'evento Crisi sulle Terre Infinite, mettendo a repentaglio la sua stessa vita. Insieme a lui troveremo i protagonisti di The Flash, Supergirl, Batwoman e tutti i personaggi delle serie dell'emittente televisiva The CW.

Cosa pensate accadrà nel finale di Arrow? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.