Arrow: Stephen Amell ci parla della complessa realizzazione di Crisis on Earth-X

Manca solo qualche giorno alla messa in onda dell’annuale crossover fra le serie, e Stephen Amell ha voluto far sapere ai fan dei quattro show che l’evento è stato monumentale, difficile da realizzare, ma anche divertente. Il suo Oliver Queen , inoltre, sarà uno dei personaggi più importanti dell'evento!

Attenzione possibile Spoiler

Intervistato sul progetto che lui stesso, qualche tempo fa, ha definito ‘un film di quattro ore’, Amell ha detto: “Ciò che posso dirvi su quest’anno è che l’ordine degli episodi, così come lo conoscete voi, non significa nulla. Non potete stabilire che episodio sia un determinato episodio. La prima puntata si focalizza sul matrimonio di Barry e Iris, di conseguenza potreste pensare che si tratti di un episodio di The Flash, ma non è così”.



Cercando di sottolineare le differenze fra “Crisis on Earth-X” e i crossover degli anni passati, Amell ha poi aggiunto: “Hanno creato il più grande evento di sempre. Quando abbiamo concepito il crossover fra Arrow [terza stagione] e The Flash [prima stagione], ho solo dovuto girare per quattro giorni sul set di The Flash. Il crossover di quest’anno ci ha tenuti impegnati per sei settimane di riprese. Se decideremo di continuare lungo questo sentiero, noi, la produzione, il network The CW, la Warner Bros., e naturalmente lo studio, dovremo tutti rivedere da capo il processo di creazione di questi crossover, poiché questo evento ha stravolto la nostra programmazione. […] Se dovremo girare [crossover paragonabili a] film di quattro ore, dovremo organizzarci come se appunto stessimo facendo dei film di quattro ore. Occorre dare la priorità ai programmi delle persone più coinvolte, come me, Melissa, Caity Lotz e Grant. […] Ormai è un film di quattro ore. Presenta una storyline incentrata sulla relazione fra Oliver e Felicity, una su Barry e Iris, racconta cosa sta accadendo a Sara, e poi ancora a Victor e Franz. Per la prima volta, è un vero evento. Non è più un crossover”.



"Crisis on Earth-X" andrà in onda in due serate fra il 27 ed il 28 novembre. Per l’occasione, il prossimo episodio di Arrow sarà trasmesso lunedì prossimo, subito dopo Supergirl.