Arrow: Stephen Amell posta un immagine di sé insieme a... Justin Hartley!

Quandoincontra... Green Arrow! Ok, lo sarebbero entrambi Freccia Verde ma il serial interpretato da Amell si è sempre chiamato semplicemente Arrow quindi, per non confonderci, facciamo questa piccola differenziazione. Stephen Amell ha postato via social una foto con il suo "predecessore",

Ve lo ricorderete un po' tutti l'Oliver Queen un po' spaccone interpretato da Hartley in Smallville, quello che, con il passare delle stagioni, oltre e rivelarsi un amico prezioso per Clark Kent aka Superman (Tom Welling), diventa anche un imprescindibile eroe per Star City al fianco, alla fine, della sua Chloe Sullivan, al timone della Watchtower.

Quando la CW, dopo la fine di Smallville, dichiarò di voler fare uno spinoff su Freccia Verde, tutti pensarono che sarebbe stato proprio Justin Hartley ad accaparrarsi il ruolo visto che, grazie alla sua interpretazione nel serial prequel di Superman, l'eroe conosciuto come Green Arrow è stato apprezzato, televisivamente parlando, da un sacco di fan. Ed è stata durissima, per molti - almeno all'inizio - accettare di vedere un volto nuovo (Amell), nei panni di Ollie/Oliver Queen/Freccia Verde.

Comunque alla fine le cose sono andate come sappiamo e Stephen Amell è ormai il volto e il corpo di Arrow. Dopo tanti anni, ben sei, i due titolari della parte dell'arciere Smeraldo, si sono fatti immortalare insieme in uno scatto postato sull'account Twitter di Amell con la caption:

"Stephen Amell

✔

@StephenAmell

Ragazzi, dovreste vedere le scene eliminate di #CrisisOnEarthX"

Il che da adito a qualche domandina... Vedremo mai Hartley nell'Arrowverse? Magari nei panni del doppleganger di Green Arrow? Voi che ne dite?