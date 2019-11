Arrow: Stephen Amell ha qualche problema con le amache

I fan del personaggio presente nei fumetti DC sono rimasti entusiasti nello scoprire che ci saranno dei grandi ritorni in Arrow 8. Nel frattempo Stephen Amell, protagonista della serie, ha condiviso un video in cui lo possiamo vedere lottare contro un insolito nemico.

Nel tweet presente in calce alla notizia infatti, l'interprete di Oliver Queen è impegnato a combattere contro un'amaca, con risultati catastrofici. Il messaggio è diventato subito virale, ricevendo in poco tempo più di trentamila Like e oltre tremila commenti. L'attore canadese ha deciso di prenderla sul ridere, commentando: "I crossover sono difficili", riferendosi a Crisi sulle Terre Infinite, evento che sconvolgerà tutto l'Arrowverse, i cui protagonisti dovranno affrontare i potenti mezzi de l'Anti-Monitor.

Come sapete questa sarà la stagione conclusiva dello show che ha dato il via all'universo condiviso dell'emittente televisiva The CW, nonostante la presenza di figure importanti quali Barry Allen, Supergirl e Batwoman a prenderne il posto, i fan sono comunque molto addolorati da questa scelta, anche a causa della grande ironia di Stephen Amell, evidente nei 18 secondi del video. Nel frattempo il promo della quarta puntata di Arrow 8 ci rivela quello che sarà uno degli avversari più ostici di Oliver Queen, mentre lo scontro contro l'Anti-Monitor si fa sempre più vicino.