Dopo Arrow, Stephen Amell ha già un altro progetto televisivo in programma

La serie tv che ha dato il via all'Arrowverse, Arrow, arriverà a conclusione dopo otto anni, ma il suo protagonista, Stephen Amell, sta già pensando al futuro.

Quando un attore interpreta lo stesso personaggio per tanti anni, e lo show di cui è protagonista si avvia alla sua conclusione, fa uno strano effetto pensare di doverlo presto vedere nei panni di qualcun altro. Quest'anno, in casa The CW, due serie storiche come Supernatural e Arrow, e i loro interpreti, condivideranno lo stesso destino.

Ma è proprio Stephen Amell, a.k.a. Oliver Queen (anche se ancora per poco), ad aver rivelato di avere già firmato per il suo prossimo progetto televisivo.

La notizia arriva da un panel del Fan Expo di Boston, come risposta a una domanda di un fan.

"Ho recentemente concluso l'accordo per un nuovo progetto davvero, davvero entusiasmante, ma non mi è permesso parlarne. È in TV. Credevo che la notizia sarebbe venuta fuori ieri sera, ed ero così contento di potervene parlare oggi, e invece... Prossima domanda, prossima domanda. Ma qualcosa... Qualcosa [si saprà] molto presto" ha confessato Amell.

Chissà di cosa si tratterà! Voi in che genere di serie e ruolo vorreste che si cimentasse ora l'attore? Fateci sapere nei commenti!

Intanto, vi ricordiamo che l'ottava e ultima stagione di Arrow andrà in onda dal 15 ottobre su The CW.