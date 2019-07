Arrow: Stephen Amell promette un finale felice per lo show

Se non state vivendo in una caverna o su un'isola deserta senza connessione internet, saprete che Arrow, la prima serie dell'Arrowverse, è ormai in dirittura d'arrivo. Ma il su protagonista, Stephen Amell, sembra essere convinto del fatto che lo show avrà un finale "super felice".

L'attore avrebbe dichiarato ai microfoni di GameSpot che la conclusione di Arrow non sarà necessariamente quella valle di lacrime (di tristezza) che i fan sembrano aspettarsi.

"È un finale super felice. Credo che sarà un finale felice".

Amell è però noto per avere un certo senso dell'umorismo e per stuzzicare spesso i fan, quindi anche se le sue affermazioni, da un lato, ci rincuorano alquanto, dall'altro sarebbe forse meglio non farci tropo affidamento (almeno per il momento).

Marc Guggenheim, produttore dello show, ha aggiunto che il team creativo si sta impegnando al massimo per dare il giusto finale alla serie.

"Noi ci mettiamo sempre le nostre migliori intenzioni... Ce la stiamo mettendo tutta per intrattenere tutti e allo stesso tempo onorare la volonta dei fan".

Al momento cast e crew sono nel bel mezzo delle riprese dell'ottava e ultima stagione dello show, e solo pochi giorni fa hanno ultimato di girare il primo episodio, Starling City, che promette già grandi sorprese.