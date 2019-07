Arrow: Stephen Amell è pronto a tornare sul set della serie TV

Stiamo per assistere alla stagione conclusiva della serie TV con protagonista Oliver Queen. Così mentre leggiamo notizie sui nuovi costumi di Arrow 8, Stephen Amell ci fa sapere di essere tornato al lavoro sul set dello show dell'emittente The CW.

Il personaggio di Oliver Queen dev'essere stato molto importante per l'attore statunitense, come è possibile vedere nella foto che ha pubblicato sui suoi account social. Infatti possiamo vedere Stephen Amell commosso, con indosso la maglietta che ha iniziato a portare a partire dalla terza puntata della prima stagione di Arrow.

Scherza anche un po', affermando che ormai per l'usura non è più classificabile come una maglietta.

L'addio di Freccia Verde sarà un triste momento per tutti i fan dei supereroi DC, anche se potranno assistere ad una serie di ritorni nella stagione 8 di Arrow, come ci assicura lo showrunner Ben Schwartz.

Le avventure di Oliver Queen sono iniziate nel 2012, nel corso degli anni il suo successo ha portato alla creazione di due serie spin-off, The Flash e Legends of Tomorrow, formando quello che gli showrunner chiamano Arrowverse, un'unico universo condiviso tra i vari personaggi dell'emittente The CW. Tra i momenti più attesi troviamo l'inizio dell'evento crossover Crisi sulle Terre Infinite, vero e proprio cataclisma che andrà a stravolgere le storylines di molti supereroi di casa DC Comics.