Arrow: Stephen Amell reagisce alla Crisi con un meme su Avengers:Endgame

In attesa di nuove informazioni riguardo Crisi sulle Terre Infinite, l'evento crossover che sconvolgerà lArrowverse, l'attore Stephen Amell ha stuzzicato i fan con un meme del blockbuster Avengers:Endgame.

La star di Arrow ha infatti pubblicato su Twitter un'immagine con il suo volto al posto di quello di Tony Stark (Robert Downey Jr.), mentre indossa il Guanto dell'Infinito in uno dei momenti cruciali della pellicola. "Non ci sono giorni facili nel crossover", ha scritto Amell, che di recente si è espresso sullo show e sull'eredità che lascerà.



La frase ha fatto partire le speculazioni dei fan, soprattutto considerando che durante la Crisi potremmo assistere al sacrificio di Oliver Queen. L'ipotesi più gettonata è che l'attore abbia girato la scena della sua morte e abbia voluto comunicarla in questo modo più o meno criptico. A prescindere da cosa si celi dietro a questo tweet, Amell ha confermato nei mesi scorsi di essere soddisfatto del finale riservato al suo personaggio, che sarà molto simile a quello che aveva proposto ai produttori.



Crisi sulle terre infinite coinvolgerà direttamente cinque show dell'universo DC (Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, e Batwoman), ma includerà anche personaggi provenienti da Black Lightning. Sono previsti, inoltre, numerosi ritorni e sorprese, ad esempio Tom Welling ed Erica Durance.



L'ottava stagione di Arrow debutterà il 15 ottobre su The CW, che ha pubblicato la sinossi della première che darà il via alle ultime avventure di Oliver Queen.