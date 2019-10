Arrow: Stephen Amell ricorda il suo provino per la parte di Oliver Queen

L'ottava e ultima stagione di Arrow è ormai giunta e soltanto dieci episodi ci separano dall'addio a Stephen Amell che, nei panni di Oliver Queen, farà di tutto per prevenire la distruzione del multiverso nel corso dell'evento Crisi sulle Terre Infinite. Per l'occasione, l'attore ha ricordato come è andato il suo provino otto anni fa.

Nella lunga intervista concessa a Entertainment Weekly, è emerso che Amell è stata la prima persona a fare un'audizione per la parte di Green Arrow e che è riuscito subito a fare colpo, venendo richiamato in tempi brevissimi.



L'attore, infatti, racconta: "un sabato ero andato a una partita di hokey con mio cugino Robbie che mi disse 'hai ottenuto un provino per Arrow?' e io risposi 'no, cosa è Arrow?'".

Amell, dunque, non conosceva l'esistenza della serie, ma la parte sembrava fatta apposta per lui, come confermato da Robbie, il quale gli rivelò: "ho letto il pilota e mentre lo leggevo continuavo a vedere te".



Per questo motivo, il cugino decise di rinunciare al provino per cui era stato scritturato e di lasciare il posto ad Amell, che racconta: "mi presentai al provino e c'erano David Nutter, Marc Guggenheim e Andrew Kreisberg. Greg Berlanti stava nel suo ufficio, perché aveva detto 'se trovate qualcuno di interessante, fatemelo sapere'. Così ho iniziato a leggere e a un certo punto Dave Nutter mi ha chiesto di uscire per qualche minuto. Quando sono rientrato, c'erano altre undici persone e mi hanno fatto leggere di nuovo". Il giorno seguente, Amell ebbe il lavoro. Si tratta senza dubbio di un centro perfetto, degno del suo personaggio!



L'ottava stagione debutta oggi 15 ottobre su The CW e sarà sconvolta dall'arrivo della Crisi, che potrebbe portare Oliver Queen a trasformarsi in Spettro.