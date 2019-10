Arrow: a Stephen Amell è rimasto un solo episodio da girare prima dell'addio

Stephen Amell è sempre stato molto attivo sui social network spesso usandoli per aggiornare i propri fan sullo stato della produzione di Arrow e dei crossover ad esso legati. Ha fatto lo stesso per rivelare un'altra preziosa informazione al suo pubblico.

Attraverso il suo account ufficiale Twitter, l'attore ha rivelato ai suoi fan che giunti a questo punto della lavorazione dell'ottava stagione di Arrow gli rimane un solo episodio da girare prima dell'addio definitivo al personaggio, visto anche il completamente dell'episodio ambientato nella serie di Crisi sulle Terre Infinite. Affermando di averne finiti di girare otto e con uno solo rimanente - e dato che la stagione finale di Arrow è composta da dieci episodi - i fan potranno dedurre che Oliver Queen non comparirà in uno degli episodi della serie, probabilmente l'ultimo, dato che il personaggio dovrebbe morire al termine di Crisi sulle Terre Infinite.

L'episodio in questione, con Amell assente, potrebbe essere proprio Green Arrow and the Canaries, che dovrebbe fungere da pilot per un'eventuale serie spin-off dallo stesso titolo e con al centro i personaggi di Mia Smoak, Dinah Drake e Laurel Lance, interpretati rispettivamente da Katherine McNamara, Juliana Harkavy e Katie Cassidy-Rodgers.

Sembra che questa sorta di episodio ibrido, che fungerà da pilot per lo spin-off, sarà il primo della stagione di Arrow ad essere ambientato dopo gli eventi di Crisi sulle Terre Infinite, in onda tra dicembre e gennaio del 2020 sul network americano, suggerendo che quegli eventi avranno un impatto non indifferente sul procedere della narrazione e sui personaggi sopracitati, dato che la storia di Mia è ambientata nel 2040.

L'arrivo di questa sorta di spin-off era stato annunciato lo scorso settembre, con la showrunner Beth Schwartz a commentare: "Abbiamo sempre saputo come andrà avanti la storia e il pilot avrà caratteristiche molto diverse".

Di seguito il tweet di Stephen Amell che aggiorna sullo stato della produzione di quella che è l'ultima stagione di Arrow.