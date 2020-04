Arrow, Stephen Amell ritorna in una scena inedita della stagione 8

Mentre Katie Cassidy guarda al futuro dell'Arrowverse e ci avvisa che c'è tanto da scoprire su Black Siren, una clip esclusiva di Entertainment Weekly ci riporta alla première dell'ottava stagione di Arrow e ci mostra una scena tagliata in cui Oliver Queen (Stephen Amell) si confronta con la sua famiglia.

La cena in questione era stata già mostrata in Starling City, l'episodio che ha aperto la stagione e che ha visto Oliver viaggiare su una Terra parallela, seguendo la missione affidatagli da the Monitor (LaMonica Garrett). Nella puntata andata in onda, Tommy (Colin Donell), Malcolm (John Barrowman), e Moira (Susanna Thompson) raccontano a Oliver di come gli sia mancato, prima che quest'ultimo si allontani dal tavolo.



Ebbene, nella clip, che potete vedere seguendo il link della fonte in calce all'articolo, Oliver si confronta con Malcom e Moira circa la loro relazione e rivela di essere a conoscenza di chi siano i veri genitori di Thea (Willa Holland). "Beh, stavate già insieme quando mio padre era vivo e Thea è — Thea era tua figlia" dice Oliver a un sorpreso Malcom. Tommy, però, aiuta a distendere i toni affermando "bene, abbiamo sempre detto che volevamo essere fratelli, giusto?". Questo e altri contenuti inediti saranno contenuti nel cofanetto dell'ottava stagione di Arrow, che includerà anche il crossover Crisi sulle Terre Infinite.



Restando in tema di curiosità sullo show, negli ultimi giorni David Ramsey ha mostrato il contenuto della scatola comparsa nel finale di serie.