Arrow: Stephen Amell rivela che la prima stagione si ispirò a Il Cavaliere Oscuro di Nolan

Stephen Amell ha dichiarato ultimamente, durante un'intervista riportata da Comicbook, che la prima stagione della serie sull'Arciere Smeraldo Arrow ha tratto ispirazione dalla saga di successo di quegli anni, la trilogia cinematografica de Il Cavaliere Oscuro.

Mentre si trovava all' Heroes and Villains Fan Fest di Londra, (via DC Comics News), l'attore ha detto quanto segue:

"Quando lo show è iniziato l'ispirazione per la prima stagione è stata, senza dubbio, The Dark Knight. Mi trovavo nell'ufficio di David Nutter [direttore del progetto Arrow], all'inizio del lavoro alla serie e lì c'erano solo foto de Il cavaliere Oscuro, l'ispirazione per la prima stagione."

Nel corso delle stagioni però, Arrow si è spostato un po' verso il suo mondo cartaceo, quello fumettistico, abbandonando un po' quella ruvida ambientazione dark. Ecco Amell che spiega quindi come sarà il tono della settima stagione della serie, in arrivo a ottobre:

"Penso che quest'anno ci dedicheremo maggiormente al fumetto e alla versione canonica di Green Arrow. Lo show è lo show, e io sono me stesso. Mi sento come se fossi nel più grande serial di sempre, in questo momento."

Arrow 7 torna il 15 ottobre su The CW.