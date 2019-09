Arrow: Stephen Amell rivela un dialogo dell'ottava stagione

Continuano le rivelazioni fatte da Stephen Amell riguardo il finale della serie ispirata alle imprese del supereroe DC. Dopo aver affermato che il protagonista di Arrow pensa ancora a Felicity, ha deciso di fare un regalo a tutti i fan della serie, condividendo sul suo account Twitter una frase del suo personaggio.

Ecco le parole del tweet: "Ho bisogno... della mia famiglia... per vivere. Vuol dire... che questo deve funzionare". Sembra un dialogo molto pessimistico e tipico di Oliver Queen, con il focus nei confronti della sua famiglia. L'attore canadese non ha rivelato da quale episodio è stata presa la frase, ma i fan hanno da subito cercato di analizzare a cosa si riferisce il protagonista della serie.

Sappiamo che Oliver Queen non riuscirà a sopravvivere allo scontro contro l'Anti-Monitor, magari nella frase sta cercando di capire come sconfiggere il suo avversario e salvare così Felicity, William e Mia. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere l'anticipazione di un importante dialogo di Arrow, tema comune di entrambi è il desiderio di Oliver di sacrificarsi per salvare qualcuno a lui caro.

Ricordiamo che le prossime puntate della serie andranno in onda a partire dal prossimo 15 ottobre. Cosa ne pensate di questa rivelazione? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.