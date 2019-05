Arrow: Stephen Amell rivela i suo personaggi preferiti della serie

Il prossimo autunno andrà in onda l'ottava e ultima stagione di Arrow, e oltre a pensare al suo potenziale prossimo ruolo per la DC, Stephen Amell è tornato a concentrarsi sullo show rivelando quali sono i suoi personaggi preferiti.

Ospite al MCM London Comic Con, l'attore ha confermato la sua passione per il personaggio di Tommy Merlin (Colin Donnell), mentre per quanto riguarda i villain ha indicato come suo favorito Adrian Chase/Prometheus (Josh Segura).

La risposta non stupirà più di tanto i fan di lungo corso, visto che Amell in passato ha espresso più volte il suo amore nei confronti di questi due personaggi. Pur non essendo un membro fisso del Team Arrow, Tommy è infatti stato un personaggio fondamentale per la crescita di Oliver anche dopo la sua morte.

Per quanto riguarda invece il villain, l'attore in una vecchia intervista aveva elogiato la chiusura della storyline ad esso legata spiegando come Prometheus riuscisse a tirare fuori il meglio del suo personaggio.

La stagione finale di Arrow, la cui data di uscita non è ancora stata confermata, è molto attesa dai fan non solo per la conclusione della serie ma anche per l'arrivo di uno dei crossover più amati dei fumetti DC: stiamo parlando di Crisi sulle Terre Infinite, evento che riunirà ancora una volta tutti gli show dell'Arrowverse.