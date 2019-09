Arrow: Stephen Amell rivela che il suo personaggio pensa ancora a Felicity

L'interprete di Oliver Queen sta rivelando numerosi dettagli riguardo la stagione conclusiva della serie dedicata al supereroe DC. Dopo aver parlato del finale di Arrow, l'attore canadese ha spiegato l'impatto che Felicity continua ad avere sulla psiche del protagonista della serie TV.

Come possiamo leggere in una intervista concessa a TV Guide il personaggio con il volto di Emily Bett Rickards non ha mai smesso di essere presente nei pensieri di Oliver Queen: "È sempre nei ricordi di Oliver, nel primo episodio della stagione non potrà indossare la fede per un motivo preciso, ma già a partire dalla seconda puntata ritornerà a farlo. Non era presente nel copione ma ho convinto il regista, Antonio Negret, ad inserire una scena in cui vediamo Oliver rimettere l'anello e pensare di nuovo a Felicity. Emily non è più presente nella serie, ma Felicity, Mia e William sono sempre nei pensieri di Oliver".

Come sapete il protagonista di Arrow ha scoperto che non sopravviverà al suo scontro contro l'Anti-Monitor, per questo la sua compagna ha deciso di nascondersi per crescere i loro due figli e gli ha promesso che si sarebbero rivisti.

Per la gioia dei fan della serie TV, è stato recentemente annunciato che Arrow continuerà con un audio drama, anche se non abbiamo conferme sulla trama dell'opera.