Arrow: Stephen Amell a ruota libera sullo show e sul suo ruolo nell'Arrowverse

La fine di Arrow è vicina, come ci ha ricordato Stephen Amell nei giorni scorsi, mostrando quel che resta del bunker ora che i lavori volgono al termine. Intervistato da Tv Line, l'attore ha parlato a ruota libera dello show, della sua decisione di uscire di scena e di cosa lascerà in eredità nell'Arrowverse.

Amell, che in tutti questi anni abbiamo visto nei panni di Oliver Queen, ha spiegato di aver iniziato a valutare di terminare la sua esperienza con la serie durante le riprese della sesta stagione e di averne parlato con Greg Berlanti, uno degli autori che supervisionano l'Arrowverse. "All'inizio pensavo che avremmo chiuso con la settima stagione, ma poi Greg ha avuto un'idea molto buona per un ultimo ciclo ridotto di episodi", ha raccontato l'attore.



Amell ha poi parlato del suo ruolo nell'intero Arrowverse e di cosa spera di spera di influenzarne il futuro. "La mia speranza è di aver giocato una piccola parte nel modo in cui Grant Gustin ha impostato il tono nel suo show" e lo stesso discorso vale per gli altri protagonisti Melissa Benoist, Caity Lotz e Ruby Rose". L'attore si augura di averli ispirati "o forse no. Magari hanno guardato a ciò che ho fatto e hanno fatto tutto l'opposto!", ha scherzato.



Circa i nuovi episodi, ha spiegato che il suo Oliver Queen sarà guidato principalmente da due fattori. "Il primo è che crede a The Monitor" e alla missione che gli ha affidato, "il secondo è che crede a Felicity quando lei gli dice 'qualunque cosa succeda, ti troverò'". In più, ha anche confessato che uno dei momenti a cui è più affezionato è la scena in cui incontra il Superman interpretato da Tyler Hoechlin. In quell'occasione ha cambiato leggermente una risposta, quando Barry gli chiede se sta gonfiando il petto. Il copione originale prevedeva un no, ma Amell ha deciso di dire sì. "Pensavo che se mi avessero detto di rispettare il copione e di dire no, gli avrei detto di fo****si! [ride]. Ma no, gli è andata bene".



L'ottava stagione di Arrow debutterà il 15 ottobre su The CW, la quale ha pubblicato la sinossi del primo episodio, Starling City. Inoltre, l'emittente ha condiviso un nuovo trailer in cui Oliver annuncia che "La storia si sta ripetendo".