Arrow: Stephen Amell trova un nuovo nome per l'Arrowverse di The CW

Si torna a parlare del celebre interprete di Oliver Queen in Arrow: questa volta Stephen Amell ha detto la sua sul nuovo nome da dare all'Arrowverse, in seguito alla conclusione della serie prodotta da The CW incentrata su Freccia Verde.

In calce alla notizia è possibile trovare il tweet dell'attore, che ha semplicemente condiviso questo messaggio: "Si chiama Berlantiverse". Il nome deriva da Greg Berlanti, produttore di successo responsabile di serie quali "Arrow", "Supergirl", "Black Lightning" e tante altre. Come si può notare molte delle opere di Berlanti sono entrate a far parte dell'Arrowverse, rendendolo uno degli eventi televisivi più di successo. Nelle scorse ore hanno iniziato a circolare vari rumor, secondo cui i dirigenti del network televisivo abbiano intenzione di cambiare nome all'universo condiviso tra i loro show, sostituendolo con CWVerse, notizia che non ha fatto piacere ai numerosi appassionati delle avventure di Oliver Queen.

Il messaggio di Stephen Amell è stato subito condiviso e discusso dai fan della serie, che hanno confermato la loro decisione di continuare a chiamarlo Arrowverse, a causa del grande successo ottenuto dalla serie sul supereroe dei fumetti DC. In attesa di notizie ufficiali vi segnaliamo questa intervista a Marc Guggenheim sul sequel di Arrow, intitolato Green Arrow and The Canaries.