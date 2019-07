Arrow: Stephen Amell vorrebbe il ritorno di Felicity nel finale della serie

Dopo i ringraziamenti del protagonista di Arrow ai fan e al cast, Stephen Amell ha espresso la sua delusione per l'assenza del personaggio interpretato da Emily Bett Rickards dalla stagione conclusiva della serie.

Intervistato durante il San Diego Comic-Con, l'attore canadese ha voluto ricordare la collega: "Le ho mandato un messaggio mentre ero sul volo per Vancouver la scorsa settimana, le ho scritto che ero molto triste. La serie è diversa e in larga parte perché Emily Bett non è con noi. Il set non sembra più lo stesso". Ha continuato poi parlando degli impegni a Broadway di Rickards, presente nel cast di Reborning: "Si sta dando molto da fare. Sta vivendo i giorni migliori della sua vita e sono molto fiero di lei. Il prossimo sabato andrò a vedere il suo spettacolo, sta andando alla grande. Ci manca molto".

Sembra quindi che nonostante la volontà di Stephen di incontrare di nuovo Felicity Smoak in una delle puntate finali, diversi motivi hanno portato alla sua esclusione. L'attrice canadese ha affermato di essere comunque stata soddisfatta per come si è chiusa la storia del suo personaggio.

I fan della serie potranno comunque ritrovare molti dei loro attori preferiti, alcuni potranno sfoggiare inoltre nuovo look in Arrow 8, com'è il caso di Diggle.