Arrow, Stephen Amell vorrebbe il ritorno della serie su HBO Max o Netflix

La serie di grande successo Arrow targata The CW è terminata nel 2020, chiudendo un arco di otto anni per Oliver Queen interpretato da Stephen Amell. Parlare di un ritorno è forse troppo prematura ma se lo chiedete ad Amell, la sua risposta è più che positiva.

Lo show ha lanciato l'Arrowverse che attualmente sta proseguendo con cinque spettacoli che continuano a migliorare sempre di più. Mentre il finale di Arrow è stato agrodolce e conclusivo, ha anche lasciato la porta aperta per un possibile ritorno di Amell nel ruolo in futuro.



In una recente chiacchierata con Michael Rosenbaum di Smallville sul suo podcast Inside of You, Stephen Amell ha rivelato che sarebbe disposto a tornare in Arrow per una mini-serie su un servizio come HBO Max o Netflix.



“Se fossi stato contattato non lo direi, ma non è così. Stavo pensando a questa domanda mentre venivo qui e...Se mai si fosse presentata l'opportunità di fare da sei a otto episodi di Arrow come una mini-serie su Netflix o HBO Max - o qualcosa del genere, o su The CW, a seconda dei casi, penso che sarebbe fantastico.”

Questa non è una conferma che prima o poi una mini-serie di Arrow accadrà, ma forse è solo il primo passo per aprire al ritorno dell’attore nel ruolo.



Il finale di Arrow è ancora troppo fresco nella mente della maggior parte dei fan, ma tra un paio d'anni, una volta che la nostalgia entrerà in gioco, una serie revival potrebbe essere un’opzione. Voi che ne pensate? Vi piacerebbe vedere una mini-serie di Arrow? Fatecelo sapere nei commenti!



Vi lasciamo con le 5 grandi differenze tra la serie tv e il fumetto di Arrow in attesa di scoprire se prima o poi Amell riprenderà il suo iconico ruolo.