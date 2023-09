Arrow, Stephen Amell vuole essere di nuovo Oliver Queen? Le parole dell'attore

L'ultima volta che abbiamo visto il Freccia Verde di Stephen Amell è stato nel suo cameo nell'ultima stagione di Flash, che dopo circa 10 anni di programmazione ha chiuso narrativamente l'Arrowverse. Tuttavia, l'attore ha parlato recentemente di un suo possibile ritorno nei panni del personaggio e non si è sentito di escludere questa possibilità.

Chi ha avuto la possibilità di recarsi al Duke Energy Convention Center lo scorso fine settimana, ha avuto la fortuna di incontrare, parlare e scattare foto con le star di Arrow, David Ramsey, e naturalmente con Oliver Queen stesso, Stephen Amell.

Amell ha rivelato durante la conferenza stampa che lui stesso non crede di aver finito con il personaggio del vigilante miliardario.

Amell si era già detto interessato a riprendere il ruolo di Oliver Queen per una potenziale stagione 9 di Arrow, qualora dovesse essere ordinata una stagione limitata su Max, anche se non si sono avuti sviluppi. Inoltre, la possibilità che Amell interpreti il personaggio nel nuovo DCU di James Gunn sembra nulla, dal momento che Gunn non ha ancora rivelato un progetto su Freccia Verde - o anche solo fatto una menzione al personaggio, insieme a Black Canary, a cui è maggiormente associato nei fumetti.

In linea con le recenti decisioni di Gunn, sembra che il nuovo DC Universe, che partirà nel 2024 con la serie animata Creature Commandos e in live-action dal 2025 con Superman: Legacy, farà affidamento su un altro attore per il ruolo di Oliver Queen, qualora dovesse essere annunciato un nuovo progetto in merito.

L'Arrowverse si è concluso con l'ultima stagione di Flash, anche se rimane ancora da chiudere la storia di Superman & Lois che arriverà a conclusione al termine della Stagione 4. Sembra davvero improbabile quindi un ritorno di Amell, in un universo dai connotati completamente diversi.

Vi piacerebbe vedere Stephen Amell interpretare nuovamente Oliver Queen/Freccia Verde nel nuovo DC Universe? Fatecelo sapere nei commenti!