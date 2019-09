Arrow, la storia si ripete nel nuovo trailer dell'ottava stagione

"La stagione finale comincia dall'inizio". È stato diffuso oggi il nuovissimo trailer dell'ottava e ultima stagione di Arrow. Guardiamolo insieme.

La stagione conclusiva di Arrow, complici anche i numerosi ritorni e l'avvicinarsi del crossover Crisi sulle Terre Infinite, si prospetta davvero ricca di eventi ed emozioni.

E sono proprio questi elementi ad essere al centro del nuovo trailer dell'ottava stagione (che potete vedere anche in testa alla notizia), che avrà come motore il sacrificio di Oliver anticipato da The Monitor già dall'ultimo crossover andato in onda, Elseworlds.

Il filmato parte con un voice-over di Oliver che spiega come l'unico modo per lui di poter affrontare l'idea di doversi sacrificare, è che che facendolo sarebbe in grado di proteggere i propri cari.

Ma... "C'è una Crisi all'orizzonte".

"Stiamo andando incontro alla distruzione di ogni singola cosa".

Affermano Ollie e Diggle, mentre sullo schermo si susseguono una carrellata di scene cariche d'adrenalina e volti noti, tra cui le già annunciate Rila Fukushima (TatsuYamashiro/Katana) e Willa Holland (Thea Queen/Speedy).

Ma come al solito, nonostante la drammaticità degli eventi, c'è spazio anche per il comic relief.

"Indiana Jones lo faceva sembrare molto più divertente" rimarca Thea in una scena che sembra venuta fuori proprio dalla saga con protagonista Harrison Ford.

Sono i secondi conclusivi del trailer, però, i più salienti: "La storia si sta ripetendo", annuncia Oliver, prima di trovarsi faccia a faccia con la madre, Moira Queen (Susanna Thompson), che noi non vediamo, ma sentiamo pronunciare il nome del figlio.

L'ottava stagione di Arrow debutterà il 15 ottobre su The CW.