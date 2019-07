Arrow: la prima storica apparizione di Barry Allen nelle repliche in onda su Italia 2

Da lunedì a venerdì, all'interno della programmazione televisiva di Italia 2, saranno trasmessi dieci episodi della seconda stagione della serie TV Arrow. Ritroveremo Oliver Queen alle prese con alcuni personaggi storici come l'imprevedibile Deadshot, la misteriosa The Canary e sopratutto con il celebre alter ego di Flash.

Il trailer di Arrow ci ha dato la possibilità di poter ammirare alcuni momenti dell'ottava e conclusiva stagione della serie. Per tutti i fan del personaggio interpretato da Stephen Amell è possibile comunque fare un recap delle precedenti avventure grazie alle repliche in onda attualmente su italia 2.

Analizziamo insieme quali episodi della seconda stagione saranno trasmessi questa settimana:

La lega degli assassini; ep. 5. Lunedì 22 luglio, 09:09.

Un misterioso guerriero fa irruzione a casa di Oliver e cerca di attaccare ferocemente le persone presenti al suo interno. Sarà Sara a rivelare la vera identità dell'uomo: è uno spietato killer appartenente alla Lega degli Assassini.

Faccia a faccia col nemico; ep. 6. Lunedì 22 luglio, 09:57.

Intenzionato a dare la caccia a Deadshot, Diggle decide di partire per Mosca. Si uniranno alla missione anche Oliver, Felicity e Isabel, con quest'ultima che confida al protagonista di avere dei dubbi sul suo rapporto con Felicity.

Il processo; ep. 7. Martedì 23 luglio, 09:31.

L'intera città si trova in stato di pericolo per colpa di un pericoloso virus. Oliver riesce a salvare Adam che era stato fatto prigioniero da Il Conte. Nel frattempo veniamo a sapere che anche Diggle è stato infettato dal virus e i nostri protagonisti cercano in tutti i modo una cura.

Lo scienziato; ep. 8. Martedì 23 luglio, 10:18.

Una delle industrie della Queen Consolidated viene scassinata da un misterioso uomo dalla forza sovrumana. Oliver pensa di avere un'idea su chi possa essere il sospettato, ma decide di non rivelare subito la notizia ai suoi amici. Nel frattempo arriva in città il detective forense Barry Allen.

Tre fantasmi; ep. 9. Mercoledì 24 luglio, 09:31.

Oliver litiga con Felicity perché quest'ultima ha svelato a Barry Allen la vera identità del ragazzo. Successivamente allo scontro con Cyrus Gold, Queen riceve una particolare cura che gli provoca delle allucinazioni. All'interno di esse appaiono tre fantasmi.

Raggio di esplosione; ep.10. Mercoledì 24 luglio, 10:18.

Starling City si trova nuovamente in una situazione di estremo pericolo quando un terrorista inizia a far esplodere delle bombe. Dopo una lunga ricerca si scopre che l'uomo si chiama Mark Sheffer, meglio noto con il soprannome di Shrapnel.

Punto cieco; ep. 11. Giovedì 25 luglio, 09:25.

Dopo aver cercato di ottenere informazioni sulla vera identità dell'uomo sotto la maschera del teschio, Oliver torna a parlare con Laurel. Quest'ultima chiede al nostro protagonista di indagare su Sebastina Blood, ma Oliver non si fida completamente di lei.

Tremori; ep. 12. Giovedì 25 luglio, 10:10.

Roy ha ritrovato la sua forza straordinaria, così Oliver si offre di aiutarlo per potergli insegnare ad avere il pieno controllo del suo potere. Il ragazzo però mostra di essere poco incline alle regole, così il rapporto tra i due diventa complicato.

Erede del demonio; ep. 13. Venerdì 26 luglio, 09:25.

Dopo essere stata avvelenata da un adepto della Lega degli Assassini, Laurel finalmente si risveglia. Nel frattempo una strana guerriera giunge all'aeroporto di Starling City, mettendo subito fuori gioco chiunque cerchi di fermarla.

Il tempo della morte; ep. 14. Venerdì 26 luglio, 10:10.

Sara è diventata parte integrante del team e ciò provoca in Felicity il sorgere di sentimenti contrastanti. Cercando di mostrare il suo valore, si metterà a cercare da sola il pericoloso criminale Tockman.

Avete già visto questi episodi? Vi ricordiamo inoltre che la settima stagione è stata trasmessa negli Stati Uniti dal 15 ottobre 2018 al 13 maggio 2019, mentre in Italia viene ancora trasmessa dal canale Premium Action. In attesa dell'arrivo dell'ottava stagione, vi lasciamo al commovente video dedicato a Stephen Ammel realizzato dai suoi colleghi.