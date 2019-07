Arrow: svelato il costume di Black Canary... o Black Siren?

La prossima stagione di Arrow sarà quella conclusiva. Per questo i fan hanno aspettato con particolare entusiasmo il panel dedicato alla serie TV presente al San Diego Comic-Con, la loro attesa è stata ripagata con nuove informazioni e il trailer di Arrow 8. Nel frattempo il produttore ha scatenato un caso mediatico con un tweet riguardante un costume.

Stiamo parlando del prossimo look di Black Canary, personaggio interpretato da Katie Cassidy Rodgers, mostrato in anteprima in un tweet di Marc Guggenheim. A colpire l'immaginazione dei fan è il fatto che nel messaggio ci sia scritto: "Katie ed io non abbiamo fatto in tempo! Ecco il concept art per il nuovo costume di Black Siren in Arrow". Si corregge subito dopo, spiegando: "Ops volevo dire Black Canary.. o no? Per conoscere la risposta dovete aspettare la prima puntata dell'ottava stagione di Arrow".

Cosa vorrebbe dire per lo show un ritorno del villain della quinta stagione? Online sono presenti tutte le teorie e le speculazioni dei fan, fateci sapere anche voi cosa ne pensate!

È stato inoltre rivelato che il mondo di Arrow sarà quello più colpito dal crossover, quindi non ci resta che aspettare il prossimo 15 ottobre per scoprire come si concluderanno le avventure di Oliver Queen.