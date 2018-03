Arrow, The Flash, Legends, Supergirl e Black Lightning saranno quasi certamente rinnovate

Stando all’annuale resoconto pubblicato qualche giorno fa da, la rete statunitensesembrerebbe intenzionata a rinnovare l’intera lineup di serie TV ispirate ai fumetti, di conseguenza possiamo già intravedere all’orizzonte dei nuovi episodi di

Tutti e quattro gli show facenti parte del sempre più vasto Arrowverse saranno quasi certamente rinnovati, poiché durante la stagione in corso hanno goduto di ascolti solidi e soddisfacenti, con l’unica eccezione di Arrow, e in parte anche Legends of Tomorrow, che dopo il recente passaggio al lunedì sera ha registrato ascolti leggermente inferiori ai suoi standard.



Per quel che concerne Black Lightning, ossia l’ultimo arrivato in casa The CW, questi ha compiuto un esordio eccellente ed è stato elogiato sia dal pubblico che dalla critica, pertanto il suo rinnovo per una seconda stagione dovrebbe essere praticamente certo.



Oltre alla notevole lista di show targati DC Comics, è probabile che The CW decida di rinnovare anche serie di successo come Supernatural, Riverdale, Jane the Virgin e Crazy Ex-Girlfriend. Persino Dynasty, il reboot della soap andata in onda negli anni ’80, dovrebbe essere in una botte di ferro.

Al contrario, il deludente dramma militare Valor sarà probabilmente cancellato, mentre iZombie e Life Sentence sembrano in bilico fra rinnovo e cancellazione. La quinta stagione di The 100, infine, non è stata al momento presa in considerazione, pertanto il futuro della serie appare ancora incerto.



Quali show targati The CW pensate che verranno rinnovati per la prossima stagione? E quali, al contrario, cancellereste?