Arrow, The Flash e Legends: tutte le sinossi degli show CW e molto altro ancora...

ha pubblicato le sinossi per i prossimi episodi di Arrow e The Flash insieme al finale di stagione di Legends of Tomorrow. Le descrizioni delle puntate ci stuzzicano su ciò che il regista Kevin Smith ha in serbo per il Team Flash e si parla di un viaggio per le Leggende... Inoltre, Oliver dovrà affrontare qualcosa di... Spoiler.

"Incredibilmente oscuro"!

Flash si è preso una pausa dopo l'episodio del 13 marzo, "Run, Iris, Run", e tornerà il 10 aprile con "Null and Infastid", diretto da Kevin Smith: sarà il suo terzo episodio al lavoro su The Flash. Arrow è andato invece in pausa dopo l'8 marzo e riprenderà la messa in onda giovedì prossimo, il 29 marzo. Legends of Tomorrow, che è passato al lunedì per condividere il suo time-slot con Supergirl, concluderà la sua terza stagione, di 18 episodi, il 9 aprile.

E quindi ecco cosa ci proporrà l'Arrowverse durante la seconda settimana di aprile: si inizierà con il finale della terza stagione di Legends of Tomorrow, che vedrà l'equipaggio del Waverider tornare nel Vecchio West per una riunione con l'alleato occasionale, Jonah Hex (Johnathon Schaech). In The Flash, Barry (Grant Gustin) si scontrerà con l'Elongated Man (Hartley Sawyer) su "cosa significa essere un eroe". Vedremo anche il ritorno del Breacher di Danny Trejo. Nel frattempo, i problemi di Oliver, in Arrow, stanno per peggiorare, e di molto! Oliver (Stephen Amell) diventerà così frustrato che inizierà a scagliarsi contro Felicity (Emily Bett Rickards) e contro suo figlio, William (Jack Moore). Ma ecco le sinossi ufficiali!

Legends of Tomorrow: "The Good, the Bad and the Cuddly" - Il piano delle Leggende per sconfiggere Mallus usando i totem non va come previsto, costringendo Rip (la guest star Arthur Darvill) ad improvvisare. Il team si ritrova nel Selvaggio West; lì si imbatte nel vecchio amico Jonah Hex (la guest star Johnathon Schaech). Sara (Caity Lotz) lascia Ray (Brandon Routh) a sorvegliare Damien Darhk (Neal McDonough), mentre lei cerca di escogitare un nuovo piano. Nel frattempo, Amaya (Maisie Richardson-Sellers) è determinata a trovare il modo di usare i totem per distruggere Mallus. Anche Dominic Purcell, Tala Ashe, Keiynan Lonsdale, Nick Zano e Franz Drameh sono nel cast. Dermott Downs ha diretto l'episodio scritto da Marc Guggenheim e Phil Klemmer (# 318).

Flash: "Null and Annoyed" - Barry (Grant Gustin) e Ralph (la guest star Hartley Sawyer) adottano approcci diversi per trovare i restanti metabus prima che DeVoe ci arrivi. Tuttavia, l'atteggiamento sprezzante di Ralph fa diventare Barry molto frustrato e i due si scontrano su ciò che significa "essere un eroe". Nel frattempo, The Breacher (la guest star Danny Trejo) torna per chiedere a Cisco (Carlos Valdes) un favore. Kevin Smith ha diretto l'episodio, scritto da Lauren Certo e Kristen Kim.

Arrow: "Fundamentals" - Oliver (Stephen Amell) si trova in un momento davvero buio, il più buio della sua vita fino ad ora. Si chiede se abbia fallito in tutto: dall'essere padre, a sindaco, a un eroe. La sua frustrazione è crescente tanto che Ollie, ad un certo punto, se la prende con Felicity (Emily Bett Rickards) e William (la guest star Jack Moore). Una visita a sorpresa di un vecchio amico farà pensare ad Oliver quale dovrà essere il prossimo passo. Ben Bray ha diretto l'episodio, scritto da Speed ​​Weed & Emilio Ortega Aldrich.

Che ne dite? Curiosi di vedere il ritorno delle serie CW?