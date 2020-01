Arrow: ecco il trailer promozionale dell'ultima puntata della serie

Anche l'ottava stagione di Arrow sta per giungere al termine. Dopo la penultima puntata particolarmente apprezzata dai fan arriva l'episodio finale intitolato Fadeout. Diamo un'occhiata al trailer promozionale.

Arrow ci ha accompagnato per molti anni ma a quanto pare dobbiamo prepararci a dire addio alla serie con protagonista Stephen Amell. L'episodio finale, intitolato Fadeout, sarà il canto del cigno per Arrow. In particolare, dopo che l'eroe si è sacrificato per il bene comune nel crossover Crisi Sulle Terre Infinite, gli episodi finali si stanno concentrando nello spiegare come verrà accolta l'eredità di Arrow dagli altri eroi.

Nel promo di Fadeout vediamo varie scene della puntata d'addio e la voce fuori campo ci spiega che potremo vedere "come tutto è iniziato e come tutto si concluderà". Probabilmente si tratterà di un episodio che spingerà sull'acceleratore dell'emotività e rappresenterà una sorta di tributo al personaggio.

Possiamo inoltre vedere come gli altri eroi del team si riuniscono nella base operativa del protagonista in segno di rispetto. Grazie all'inquadratura finale è possibile dare un'altra occhiata anche alla statua costruita in onore di Oliver. Lo sceneggiatore ha postato un'immagine che spiega come è stata riprodotta la statua nel backstage di Arrow.

Intanto Caity Lotz ha parlato della fine di Arrow in relazione al personaggio che interpreta in Legends Of Tomorrow.