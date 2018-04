Arrow: UFFICIALE! Colton Haynes tornerà come Series Regular per la stagione 7!

Arrow ha aggiunto nel cast Colton Haynes come series regular per la stagione 7: l'attore riprenderà in questo modo il ruolo di Roy Harper che ce l'ha fatto conoscere nel corso delle prime quattro stagioni.

Non si sa ancora se tornerà per riprendere la giacca e l'identità di Arsenal, o se Thea Queen - Willa Holland, che ha recentemente lasciato lo show - la manterrà.



"Siamo molto fortunati ed entusiasti di dare di nuovo il benvenuto a Colton in Arrow", hanno detto i produttori dello show in un comunicato. "Anche se abbiamo sempre apprezzato i ritorni random di Colton nello show, non potremmo essere più entusiasti di vederlo tornare come presenza fissa, e siamo molto entusiasti di tutte le opportunità creative che il ritorno di Roy Harper ci offre".



Haynes è tornato di recente in Arrow per due episodi durante i quali, apparentemente, ha avuto il suo " e vissero felici e contenti con Thea". Haynes aveva lasciato Arrow alla fine della quarta stagione dello show, dopo aver indossato il costume di Freccia Verde per allontanare i sospetti da Oliver Queen. In seguito, ha simulato la sua morte in prigione, e si è messo in viaggio per iniziare una nuova vita.



"Non potrei essere più felice di tornare al mio ruolo di Roy Harper al fianco della mia famiglia Arrow", ha detto Haynes.



È possibile anche che Haynes appaia nel finale della sesta stagione, che arriverà presto; diciamo questo perchè non è prassi usuale per la CW rilasciare notizie sui casting cosi presto. Forse lo hanno fatto per evitare paparazzate sul set.



Siete contenti di rivedere Roy? Ditecelo nei commenti!



Arrow va in onda giovedì sera alle 21:00 ET / PT su CW, subito dopo Supernatural. (USA)