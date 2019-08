Arrow: ufficiale il ritorno di John Barrowman nella serie

Sono passati un paio di giorni da quando Stephen Amell si è lasciato sfuggire il ritorno di un personaggio di Arrow. Ora abbiamo la conferma ufficiale che i fan dell'attore potranno rivedere John Barrowman nelle puntate dell'ottava stagione della serie.

La notizia arriva dal profilo Instagram ufficiale dell'interprete di Malcom Merlyn, dove è possibile vedere una foto presa dal set dello show. Nel commento sotto l'immagine, John Barrowman afferma di essere entusiasta di lavorare di nuovo con il cast e la troupe di Arrow, soprattutto per le sorprese che sono in serbo per il suo personaggio.

Come ricorderete l'avversario di Oliver Queen è stato sconfitto nel corso della quinta stagione, anche se la sua morte non è mai stata mostrata. Per questo in molti credevano che Merlyn avrebbe fatto la sua comparsa in una delle puntate successive, anche se finora non sono stati accontentati. Ecco le parole di Marc Guggenheim riguardo i ritorni che i fan potranno aspettarsi nelle puntate finali della serie: "Abbiamo chiamato John e gli abbiamo raccontato gli eventi del finale e del fatto che tutti i personaggi dello show sarebbero tornati in qualche modo. Avremo dei flashback, avremo dei viaggi nel tempo e universi paralleli. Un addio non è mai definitivo. Può tornare nello show quando vuole".

Ma i fan non assisteranno solo al ritorno di alcuni personaggi, pare infatti che in Arrow 8 Oliver indosserà anche il costume della prima stagione, omaggiando così gli inizi della serie che dato il via all'Arrowverse.