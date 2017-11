Arrow: una scioccante rivelazione rischierà di distruggere il Team Arrow!

Terminato lo spettacolare crossover “ Crisis on Earth-X ”, la reteè già focalizzata sui finali di mid-season dei suoi show. Il, ad esempio, la prossima settimana apprenderà una notizia sconcertante che rischierà di distruggere i rapporti fra i vari componenti della squadra...

Attenzione possibile Spoiler

Di ritorno da Central City e finalmente uniti nel sacro vincolo del matrimonio, Oliver Queen (Stephen Amell) e Felicity Smoak (Emily Bett Rickards) terranno una sfarzosa festa per festeggiare le proprie nozze assieme ad amici e parenti, ma la felicità della coppia sembra non essere destinata a durare...



Come rivelato dallo stesso Quentin Lance (Paul Blackthorne) nel trailer visionabile in chiosa all’articolo, un componente del Team Arrow parrebbe disposto a testimoniare contro Oliver nell’imminente processo che determinerà se lui sia o meno il vigilante Green Arrow!



Sfortunatamente i nostri eroi non sanno chi sia il traditore, di conseguenza, quando Black Siren (Katie Cassidy) e Cayden James (guest star Michael Emerson) torneranno a Star City per attuare il proprio piano, Oliver sarà costretto a scendere in strada col Team Arrow al completo. La perfida Laurel Lance di Terra-2, infatti, rapirà il povero Lance e cercherà di scambiare la sua vita con una tremenda arma di distruzione di massa. Seppur spaccato dall’interno, la squadra di casa dovrà dunque fare di tutto per fermare la donna e salvare ancora una volta la città.



Arrow torna giovedì 7 dicembre sul network The CW. Scopriremo finalmente il passato di Black Siren, come promessoci nei mesi scorsi dalla stessa Katie Cassidy, o dovremo invece attendere l’arrivo dell’anno venturo?