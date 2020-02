Arrow, vediamo due versioni alternative del costume di Black Canary, ispirate al New-52

Dopo aver scoperto che una delle versioni alternative del costume di Black Canary per l'ultima stagione di Arrow era ispirata ai fumetti fumetti DC New-52, diamo un'occhiata a due concept del costume del personaggio interpretato da Katie Cassidy.

Il concept artist Andy Poon, infatti, ha pubblicato due varianti del costume, spiegando di averci lavorato con la designer dei costumi di Arrow, Maya Mani. L'artista rivela che le due illustrazioni risalgono alla fine della sesta stagione, quando si pensava che lo show targato The CW si sarebbe concluso con la settima e dunque c'era il bisogno di progettare le versioni finali dei costumi. L'ispirazione maggiore è stata data per l'appunto dalla collana di fumetti New-52 e Andy Poon confessa di apprezzare particolarmente le tinte di blu e l'aspetto dei pantaloni. Infine, afferma di non vedere l'ora di scoprire il lavoro fatto in Birds of Prey, adattamento cinematografico dell'omonimo fumetto della DC e dove comparirà un'altra Black Canary, che avrà il volto di Jurnee Diana Smollett-Bell. Potete ammirare le due versioni in calce alla notizia. Vi piacciono? Quale preferite?



Ricordiamo che Laurel Lance sarà tra le protagoniste di Green Arrow and The Canaries, lo spin-off introdotto nell'ultima stagione di Arrow, il cui backdoor pilot è stato tanto apprezzato dai fan dell'Arrowverse. Per maggiori informazioni sull'ultimo capitolo delle avventure di Oliver Queen (Stephen Amell), vi rimandiamo alla recensione di Arrow 8.