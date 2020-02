Arrow: ecco una versione del costume più fedele al fumetto in questa concept art

Il concept artist Andy Poon ci aveva mostrato delle versioni alternative del costume di Black Canary in Arrow, ispirate ai fumetti New-52. Ora torna a pubblicare uno sketch iniziale, ma questa volta riguarda il costume di Arrow.

Eravamo abituati a vedere il costume del protagonista sempre rinnovato ad ogni stagione. Piccole modifiche che permettevano all'eroe di ritornare sugli schermi con un design innovativo e più moderno. A quanto pare, per le ultime due stagioni era invece in programma un costume molto più fedele al fumetto. Come è possibile vedere nell'immagine postata su Instagram dal concept artist il costume prevedeva una colorazione molto più vivace, e delle placche resistenti sul petto. Nel prototipo a destra il costume appariva addirittura unito in un pezzo unico, senza cintura. Qualcosa di molto simile ad una tuta spaziale.

Andy Poon ha allegato all'immagine le seguenti parole:

"Schizzi iniziali che ho fatto per proporli alla costumista Maya Mani, durante le discussioni iniziali riguardo un possibile costume finale per le stagioni 7 e 8. Mi piace molto questa fase poiché posso essere molto libero e lasciar fluire le idee. Purtroppo ci siamo lasciati dopo la stagione 7 perché mi sono spostato su Batwoman, ma è sempre un piacere lavorare sull'Arciere di Smeraldo. Ho imparato e ho esplorato moltissimo durante quest'avventura"

Sicuramente era un concept interessante, che avvicinava l'eroe al fumetto New-52 e a Rebirth, ma allo stesso tempo sacrificava un po' del realismo e della modernità che gli autori hanno cercato di infondere alla serie dal punto di vista visivo. Cosa ne pensate del costume? Meglio la versione vista nelle stagioni finali?

Poon non è stato l'unico a pubblicare materiale di lavoro: Marc Guggenehim ha diffuso degli storyboard di Arrow in occasione del finale.